Insgesamt sind zehn Wisente nach Aserbaidschan gebracht worden.

Im Nationalpark, der neuen Heimat der beiden Wisentkühe, wartet schon ein weiteres Tier aus Chemnitz.

1927 wurde das letzte Wisent im Kaukasus erschossen. Heute sollen die Tiere dort wiederangesiedelt werden.

Wiesente sind imposante Wildrinder und beliebte Zootiere, auch in Chemnitz. Bildrechte: colourbox

Zwei Wisente aus dem Chemnitzer Tierpark leben nun im Kaukasus. Am Montag kamen sie wohlbehalten in ihrem Eingewöhnungsgehege im Shahdag Nationalpark im Großen Kaukasus an, teilte die Pressestelle der Stadt Chemnitz mit.

Was sind Wisente? - Wisente (wissenschaftlich Bison bonasus), nächste Verwandte des nordamerikanischen Bisons, lebten einst fast überall im östlichen Europa. Anfang des 20. Jahrhunderts hatte der Mensch sie in freier Wildbahn ausgerottet. Wiederangesiedelte Herden leben heute vor allem in Osteuropa - und in Deutschland im Rothaargebirge.



- Bullen messen von der Nasen- bis zur Schwanzspitze bis zu drei Meter und bringen mehr als 800 Kilogramm auf die Waage. Kühe sind kleiner und leichter. Geolino Tierlexikon

In den vergangenen Monaten waren die beiden zweijährigen Wisentkühe im Rahmen des Erhaltungszuchtprogramms des Europäischen Zooverbandes EAZA in den Tierpark Berlin umgezogen. Doch nicht allein, laut dem Tierpark Berlin waren auch Wisente aus den Zoos Rostock, Bernburg, Berlin, Fota (Irland), Köln und Pilsen (Tschechische Republik) mit von der Partie. Insgesamt machten sich zehn Tiere auf die Reise.

Start der großen Reise in Deutschland: Die Wisente werden in Transportboxen mit einem Gabelstapler von einem LKW gehoben. Bildrechte: Tierpark Berlin

Nachdem sich die zehn Wisentkühe in Berlin einige Monate lang aneinander gewöhnt hatten, wurden sie in einer Frachtmaschine von Frankfurt/Hahn nach Baku in Aserbaidschan geflogen. Begleitet wurden die Tiere von Expertinnen und Experten der Naturschutzorganisation WWF und dem Tierpark Berlin.

Ankunft der Tiere in Baku, der Hauptstadt von Aserbaidschan. Bildrechte: Rustam Maharramov

Am Zielort wächst die Herde langsam an

Ziel war der 130.508 Hektar große Shahdag Nationalpark im Großen Kaukasus, wo die Tiere am 23. November wohlbehalten in einem Eingewöhnungsgehege ankamen. "Hier treffen sie später auf insgesamt 31 weitere Tiere, die in den vergangenen vier Jahren bereits ihren Weg zurück nach Aserbaidschan gefunden haben", heißt es aus dem Zoo Berlin. Dazu gehören auch einige Kälber, die bereits im Nationalpark geboren wurden, sowie eine 2016 im Tierpark Chemnitz geborene und 2021 ausgewilderte Wisentkuh.

Vom Zoo in die Wildnis