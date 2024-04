Zum Programm gehören viele Ausstellungen, Vorträge und Kurse. Ein Highlight ist die Ausstellung "Torchon-Spitzen im Wandel der Zeit" im Schlossbergtunnel. "In dem alten Eisenbahntunnel treffen zwei Extreme aufeinander: Die harten Gleise und die zarten Spitzen", kündigte Pichl an. Zudem können Interessierte an rund 50 Ständen in der Händlerhalle stöbern. Anbieter aus Deutschland, Tschechien, Spanien, Belgien und den Niederlanden haben sich angekündigt.