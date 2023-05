Die rechtskräftig verurteilte Rechtsterroristin Beate Zschäpe soll am 22. Mai als Zeugin vom NSU-Untersuchungsausschuss des bayerischen Landtags vernommen werden. Wie der bayerische Landtag mitteilt, findet die Befragung in einer nicht-öffentlichen Sitzung in der Justizvollzugsanstalt Chemnitz statt. Anschließend soll es eine Online-Pressekonferenz von Ausschussmitgliedern geben. Rechtliche Möglichkeiten, um Zschäpe zu einer Aussage zu zwingen, gibt es jedoch nicht.

Beate Zschäpe soll als Zeugin zu möglichen Verbindungen des NSU mit bayerischen Neonazis aussagen. Bildrechte: dpa