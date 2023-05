Die Pläne für ein Dokumentationszentrum über den Terror des rechtsextremen NSU und seine Opfer nehmen Gestalt an: Einer Machbarkeitsstudie zufolge könnte es 2028 in Chemnitz und Zwickau eröffnet werden. Dort waren einst die Mitglieder des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) untergetaucht. Als mögliche Standorte werden ein ehemaliges Fabrikgebäude in Chemnitz sowie das frühere Königliche Krankenstift in Zwickau genannt.

Das frühere Königliche Krankenstift in Zwickau könnte ein Ort des NSU-Dokumentationszentrums werden. Bildrechte: Katharina Neuhaus