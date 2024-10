Das erste Zwillingspaar, das zur Welt kam, waren Jasmin Malisa und Emily Lalisa. Die eineiigen Zwillinge kamen am 17. Juli rund 13 Wochen zu früh zur Welt. Ihre Eltern waren nur zu Besuch in Chemnitz, als bei der Mutter in der 27. Schwangerschaftswoche ein vorzeitiger Blasensprung auftrat.

Bei der Geburt wogen die beiden Extrem-Frühchen nur 420 Gramm und 735 Gramm, so die Klinik. Nach rund drei Monaten haben sie ihr Gewicht mehr als verdreifacht. "Es ist für mich schon ein kleines Wunder, dass ich meine Mädchen bald mit nach Hause nehmen darf und sie so toll herangewachsen sind", sagt die Mutter, die mit ihrem Mann in Bayern wohnt. Seit der Geburt ist sie immer an der Seite ihrer Töchter.