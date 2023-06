Derzeit sucht die Stadt Wohnungen, um die 52 Betroffenen unterzubringen. Leisnigs Bürgermeister Carsten Graf (parteilos) hat deshalb mit der Wohnungsgesellschaft beraten, welche Unterkünfte für diesen Notfall zur Verfügung gestellt werden können. Graf sagte MDR SACHSEN: "Die haben uns zumindest schon gespiegelt, dass in der Wohnungsgenossenschaft selber Wohnungen zur Verfügung stehen würden, die den Betroffenen angeboten werden. Sie sind natürlich nicht alle bezugsfertig und deswegen wird es jetzt eine gemeinsame Aktion sein, festzulegen, wie schnell können diese Wohnungen aktiviert werden."

Außerdem suche die Stadt mit Partnern in der Region Ferienwohnungen, für die Menschen, die nicht bei ihren Freunden oder Verwandten unterkommen könnten. Wichtig sei, erst einmal einen Übergang zu organisieren, wo die Leute bleiben könnten. Außerdem, so Graf, habe die Stadt ein Spendekonto eingerichtet, um den Betroffenen zu helfen. Die Informationen zum Spendenkonto werden im Verlauf des Tages auf der Internetseite der Stadt Leisnig veröffentlicht. Bürgermeister Graf bittet aus organisatorischen Gründen ausschließlich um Geldspenden. Sachspenden nehme das Rathaus nicht an.