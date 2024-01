Der Sächsische Rechnungshof hat mit der Verlegung seines Dienstsitzes von Leipzig nach Döbeln begonnen. "Heute startet der Umzug der Obersten Finanzkontrollbehörde Sachsens in die Große Kreisstadt Döbeln", teilte der Rechnungshof am Donnerstag mit. Bereits am Mittwoch habe die Behörde das neue Dienstgebäude vom Sächsischen Immobilien und Baumanagement (SIB) übernommen, hieß es.