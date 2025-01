Die Stadt Waldheim hat ihre Bürger am Donnerstagabend zu einer Dialogveranstaltung eingeladen. Wie die Stadt mitteilte, ging es dabei um die Pläne des Freistaates Sachsen zur Errichtung einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende. Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) betonte im Vorfeld, die Meinungen und Bedenken der Bürger aufnehmen zu wollen.

Bei der Veranstaltung auf dem Obermarkt konnten nach MDR-Informationen alle Fraktionen des Statrats auf der Bühne ein Statement abgeben und sagen, wie sie zu dem Vorhaben stünden. Dort sagte Ernst, man habe am 7. Januar von den Plänen des Freistaates erfahren, etwa 500 Asylsuchende in Waldheim unterzubringen. "Das ist für Waldheim zu viel", sagte der Bürgermeister der 9.000 Einwohner zählenden Stadt. Man werde jetzt schauen, was man gegen die Übernahme des Freistaates tun könne.