In Sachsen sind in diesem Jahr laut Landesdirektion bisher etwa 9.500 Geflüchtete angekommen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl damit mehr als halbiert, erklärte Valerie Eckl von der Behörde im Gespräch mit MDR AKTUELL. Damit sei das Level von 2020 erreicht worden.

"Die Hauptherkunftsländer sind für 2023 und 2024 in Sachsen gleich", so Eckl. Die meisten Geflüchteten kommen aus Syrien, Venezuela, Afghanistan sowie der Türkei. Dass Venezuela zu den Hauptherkunftsländern gehört, liege an den Zuständigkeiten der Bundesländer. Sachsen ist neben Bayern das Bundesland, auf das Geflüchtete aus Venezuela verteilt werden.