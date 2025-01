Die Landesdirektion Sachsen als Teil der Zentralen Ausländerbehörde betreibt drei Aufnahmeeinrichtungen (Hauptstandorte: Chemnitz, Dresden, Leipzig) mit 17 Gemeinschaftsunterkünften in Sachsen. Für die Erstunterbringung von Asylbewerbern will der Freistaat 9.600 dauerhafte Plätze vorhalten.

Um auf schwankende Zugangszahlen flexibel reagieren zu können, gibt es in den Regionen Chemnitz, Dresden und Leipzig je drei größere Regelunterkünfte. Die geplante Unterkunft in Waldheim-Massanei wird neben Chemnitz (Adalbert-Stifter-Weg, 700 Plätze) und Schneeberg (560 Plätze) die dritte große Unterkunft in der Region Chemnitz sein. In der Region Leipzig gibt es bereits drei große Unterkünfte mit jeweils rund 700 Plätzen, in Dresden bislang nur zwei.