In Markranstädt im Landkreis Leipzig wird die Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete Anfang Juli 2025 schließen. Das hat der Landkreis Leipzig auf Basis der Bedarfsprognose beschlossen. Die seit 2016 bestehende Unterkunft in einem ehemaligen Hotel im Wohngebiet hatte immer wieder für Kritik gesorgt. Bis zu 169 Personen konnten hier untergebracht werden. Aktuell sind nur noch etwas mehr als die Hälfte der Plätze belegt.

Dies sei ein Trend im gesamten Landkreis, wie Landrat Henry Graichen MDR SACHSEN sagte: "Wir verzeichnen seit etwa zwölf Monaten einen deutlichen Rückgang von Flüchtlingen in der Zuweisung in unserem Landkreis. Wir hatten Monate dabei, da waren die Zuweisungen um die 60 Personen", so der CDU-Politiker. Mitte vergangenen Jahres habe man noch die dreifache Zahl an Menschen unterbringen müssen. Bereits seit dem vierten Quartal 2024 sei der Landkreis dabei, die Mietverträge für Wohnungen zu beenden, weil diese nicht mehr für die Unterbringung gebraucht würden, so Graichen weiter.