Der Leipziger Speckgürtel profitiert von Geldern aus dem Strukturwandelfonds im Zug des Kohleausstiegs. Die Elektrifizierung und der zweigleisige Ausbau zwischen Leipzig und Geithain sollen über das Investitionsgesetz Kohleregionen umgesetzt werden. Den südlichen Streckenabschnitt Geithain - Chemnitz hat der Bund in den sogenannten Vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans aufgenommen.



Dessen Vorplanung wurde von Sachsen bereits mit 3,8 Millionen Euro unterstützt. Nun stellt der Freistaat für die Entwurfs- und Genehmigungsplanung weitere 8,4 Millionen Euro zur Verfügung. Laut sächsischem Verkehrsministerium ist vorgesehen, zwei kurze Abschnitte eingleisig zu belassen - am Burgstädter Viadukt und am Chemnitztalviadukt in Chemnitz. Deren Länge beträgt insgesamt rund 2,6 Kilometer. "Ein vollständiger Ausbau würde zu deutlichen Mehrkosten führen", so ein Sprecher des Ministerums. Das Koster-Nutzen-Verhältnis könnte sich dann so verschieben, dass das gesamte Ausbauvorhaben gefährdet sein könnte.