Personal fehlt an allen Ecken und Enden

Schwacher Trost für den Lehrer aus Meißen: "Seine" Linie S1 ist gar nicht am störanfälligsten. Besonders betroffen sind laut VVO die S3 Dresden - Tharandt – Freiberg, die S8 Dresden - Kamenz (mit meist oft kürzeren Zügen) sowie die Regionalbahnlinie RB71 zwischen Pirna und Sebnitz.



Die DB Regio nennt dem VVO "als wesentliche Gründe einen Mangel an Triebfahrzeugführern sowie einen erhöhten Krankenstand bei Fahr- und Werkstattpersonal", so der Verbundsprecher. "Letzteres führt zum Instandhaltungsstau in der Werkstatt Dresden-Altstadt und damit zu der Situation, dass weniger Wagen eingesetzt werden können als von uns bestellt." Wer sich mit Eisenbahn auskennt und genau hinschaut, merkt schnell, dass die Deutsche Bahn inzwischen auch aus anderen Netzen Fahrzeuge im VVO-Gebiet einsetzt und nach eigenen Angaben noch immer fünf betagte Doppelstockwaggons aus Beständen der DDR-Reichsbahn ohne Klimaanlage einsatzbereit hält.

Eine Sprecherin der Deutschen Bahn erklärte: "Die Einschränkungen sind bis auf Weiteres nötig." Und fügte hinzu: "Wir wissen, dass wir den Reisenden aktuell nicht die Zuverlässigkeit und Qualität bieten, die sie zu Recht von uns erwarten." Man arbeite mit "Hochdruck an der Stabilisierung der Lage". Die DB AG habe eine Einstellungs- und Qualifizierungsoffensive gestartet. "Mit der Unterstützung der Werkstätten in Dresden, Chemnitz und Rostock können wir die Radsätze und Motoren unserer Flotte deutlich schneller tauschen und so auch die Fahrzeugverfügbarkeit stabilisieren", sagte die Bahnsprecherin weiter. Sogar auf einer Lok wirbt die Deutsche Bahn rund um Dresden um Nachwuchs. Bildrechte: MDR/L. Müller

Fahrgastverband fordert dringend Nachbesserungen

Inzwischen fast eine Standard-Anzeige bei der S-Bahn Dresden: Es fallen etliche Züge wegen Personalmangel aus. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO / Robert Michael Der Fahrgastverband Pro Bahn hatte erst am Wochenende die anhaltenden Ausfälle und Störungen scharf kritisiert. "Es sollte geprüft werden, ob zeitweise ein S-Bahn-Pendelverkehr auf der S1 zwischen Meißen und Coswig im Halbstundentakt die Anbindung von Meißen sicherstellen kann", fordert der Fahrgastverband. Gleiches gelte für einen Pendelverkehr zwischen Klotzsche und dem Dresdner Flughafen. Auch ein Ersatzverkehr mit Bussen sei eine Möglichkeit. In Coswig und Klotzsche haben Bahnreisende Anschluss an andere Regionalzüge, die störungsfrei unterwegs sind. Der VVO hält den vorgeschlagen Pendelverkehr nicht für hilfreich. Das würde den derzeit labilen Zugbetrieb noch komplizierter machen.