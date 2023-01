Praktikum über langen Zeitraum gehört zum Konzept der Werkschule

Dass das Praktikum insgesamt über einen Zeitraum von sechs Monaten lief, findet Valentin super. "So konnte ich viele verschiedene Baustellen besuchen und auch den Job in unterschiedlichen Jahreszeiten erleben", sagt er. "Und es war eine tolle Abwechslung zum normalen Unterricht."

An der Evangelischen Werkschule Milkau gehört diese Art des Praktikums zum Konzept. "In der siebten Klasse machen wir mit den Schülern eine Potenzialanalyse und schauen, wo die individuellen Stärken und Interessen liegen", erklärt die Praxisberaterin der Schule, Sabine Pumpol. Danach werden die Schülerinnen und Schüler bei der Suche nach einem geeigneten Praktikumsbetrieb in Wohnortnähe unterstützt.

Valentin Mauksch wurde bei der Auswahl seines Praktikumsbetriebs von der Praxisberaterin seiner Schule, Sabine Pumpol, unterstützt. Bildrechte: MDR/Anett Linke

"Dann gibt es jeweils fünf Tage am Stück im Betrieb, um sich einzugewöhnen", so Pumpol. Im Anschluss gehen alle Acht- bis Zehntklässler alle zwei Wochen dienstags zum Praktikum. In der 10. Klasse komme dann noch eine Facharbeit dazu. "Viele Schüler schließen dann einen Ausbildungsvertrag mit ihrem Praktikumsbetrieb", so Pumpol. Nach ihrer Kenntnis würden fast alle Schülerinnen und Schüler der Werkschule auch in der Region bleiben.

Praktikanten werden zu Auszubildenden

Auch der ZWA Hainichen hat nach eigenen Aussagen bislang gute Erfahrungen mit der Werkschule gemacht. Bereits drei der ehemaligen Praktikanten hätten auch eine Ausbildung im Unternehmen absolviert, sagt Trinkwassermeister Andreas Lautenschläger. "Viele junge Leute wissen gar nicht, woher das Wasser aus ihrem Wasserhahn kommt und was für Arbeiten gemacht werden müssen." Es brauche viele gut ausgebildete Facharbeiter und ein Praktikum sei ein guter Einstieg.

Der ZWA Hainichen konnte mit ehemaligen Praktikanten der Werkschule Milkau schon drei Ausbildungsplätze besetzen. Bildrechte: MDR/Anett Linke