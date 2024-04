Zwei bisher unbekannte Täter haben am Sonnabend kurz vor 4 Uhr versucht, in einen Juwelierladen in Flöha einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, waren Anwohner in der Rudolf-Breitscheid-Straße durch das Geräusch von dumpfen Schlägen auf die Männer aufmerksam geworden. Als die Zeugen die mutmaßlichen Einbrecher ansprachen, flüchteten sie zu einem um die Ecke stehenden Auto. Laut Polizei fuhren sie in Richtung Lessingstraße davon.