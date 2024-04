Seit zwei Jahren leuchtet in der Weihnachtszeit ein 2,5 Meter großer Engel aus Stahlgeflecht in Oederan. Entstanden war er bei einem Schweißer-Workshop der Volkskunstschule der Stadt, sagt Marco Metzler vom Stadtmarketing Oederan. "Der Engel ist damals so gut angekommen, dass mehrere Einwohner gesagt haben, sie würden sogar etwas Geld spenden, wenn ihr zu dem Engel - wie es sich im Erzgebirge gehört - einen Bergmann baut."

Nun muss der Bergmann "nur" noch Form annehmen. Auch hier packen die Oederaner wieder selbst an, sagt Metzler. "Wir haben die Volkskunstschule in der Stadt, die gewöhnlich Kurse mit Menschen machen, die uns zum Teil auch ein bisschen in der Stadt voranbringen." Dem Aufruf, bei einem Schweißer-Workshop in einer Fachwerkstatt diesen Bergmann zu bauen, seien sofort Leute gefolgt.