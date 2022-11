Street art Thüringens größtes Graffiti-Kunstwerk in Jena: 50 Künstler schaffen 300-Meter-Galerie

Hauptinhalt

Das größte Graffiti-Kunstwerk Thüringens ist in Jena fertig gestellt worden. In sechs Wochen ist an einer Lärmschutzwand eine 300 Meter lange Galerie entstanden. Das Kunstwerk ist in der Jenas Graffitiszene umstritten.