Energiepreise Oberschöna schließt Kita wegen hoher Kosten im Winter

Das mittelsächsische Oberschöna bei Freiberg wird wegen der Preisentwicklung eine Kindertagesstätte in den Wintermonaten schließen. "Als Gemeinde müssen wir unsere Kosten in allen Bereichen reduzieren", teilte die Gemeinde auf ihrer Internetseite mit. Die geringe Kinderzahl in der Einrichtung in Bräunsdorf stehe in keinem Verhältnis zu den Kosten. Derzeit würden 13 Kinder im Kindergartenalter und drei Kinder im Krippenalter in der Kita "Striegistaler Spatzen" betreut.