Bildrechte: picture alliance/dpa | Monika Skolimowska

Neuwahl AfD-Bürgermeister in Großschirma: Keiner kannte neue Regel für Unterschrift

23. April 2024, 17:09 Uhr

Nach der für ungültig erklärten Bürgermeisterwahl in Großschirma ist eine Neuwahl erforderlich. Grund ist eine fehlende Unterschrift des AfD-Kandidaten Rolf Weigand, der die meisten Stimmen bei der Wahl am 3. März bekommen hatte. Wie kann so etwas passieren, fragen sich Nutzerinnen und Nutzer von MDR SACHSEN. Und wie geht es jetzt weiter? Wir haben nachgefragt.