Polizeisprecherin Ulbricht sieht keine Beweise für solche Vorwürfe. Betroffene könnten sich beschweren, sagt Ulbricht. In diesem und im vergangenen Jahr sei das aber nicht passiert.

Löscher hält solche Beschwerden für ungeeignet: "Ich kann mich in den 15 Jahren, in denen ich den Job mache, noch an keine Situation erinnern, wo eine Beschwerde zu einem Eingeständnis oder zu einer Entschuldigung geführt hat." Trotz dieser Kritik betont Löscher aber, dass es einen guten Austausch mit der Polizei gebe. Auf der Leitungs- und Führungsebene der Polizei werde das Problem erkannt und nachvollzogen. "Das führt aber noch nicht zu einer veränderten Kontrollpraxis bei den Beamtinnen und Beamten, die vor Ort sind", sagt Löscher.