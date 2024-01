Unbekannte haben am Donnerstag im Gebäude der Stadtbibliothek Mittweida am Technikumplatz einen Wasserschaden verursacht. Sie öffneten den Auslaufhahn eines zur Heizung gehörigen Wasserrohres, wodurch mehrere hundert Liter Flüssigkeit unkontrolliert in das Gebäude eindrangen. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, insbesondere Besucher der Bibliothek. Hinweise bitte an das Polizeirevier Mittweida (03727 980-0).