Die Neonazi-Feier in Döbeln am Himmelfahrts-Wochenende beschäftigt nun auch die Hochschule in Mittweida. Der Sprecher der Hochschule, Helmut Hammer, sagte MDR SACHSEN, ein Mitarbeiter stehe im Verdacht, an der Party teilgenommen zu haben. "Wir haben ihn vorübergehend von seinen Aufgaben freigestellt, um eine lückenlose Aufklärung zu ermöglichen", so Hammer.