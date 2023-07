Volker Tolkmitt ist am Montag offiziell als neuer Rektor der Hochschule Mittweida eingeführt worden. Seine Ernennungsurkunde hatte er bereits im Februar erhalten. Bei einem Festakt nahm er die Amtskette aus den Händen seines Vorgängers Ludwig Hilmer entgegen. Tolkmitt betonte die Innovationskraft und Erfindungsgabe der Hochschule, die seit mehr als 150 Jahren bestehe. "Neugierig sein auf die Zukunft. Ausprobieren, und dabei die Dinge anders angehen als woanders. Weiterdenken: Das macht die Hochschule Mittweida aus. Das ist unsere DNA", sagte er. Er freue sich, Teil dieser Gemeinschaft zu sein.

Tolkmitt hat in Berlin Volks- und Betriebswirtschaft studiert und über europäische Integration und Finanzmärkte promoviert. Seit 2006 lehrt und forscht er in Mittweida auf der Professur Allgemeine Betriebswirtschaft vor allem zum Risiko- und Finanzmanagement. Von 2009 bis 2015 war er Dekan, danach Prorektor Bildung sowie stellvertretender Rektor. An der Hochschule sind aktuell rund 6.200 Studierende eingeschrieben.