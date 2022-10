Der Gründer des Unternehmens war der in der Nähe von Meißen geborene Arthur Schüttoff. Er studierte in Zwickau Maschinenbau und verdiente sich danach seine Sporen in namhaften Maschinenbaufirmen der Stadt Chemnitz. Bald schon aber war das dem Tüftler und Techniker nicht genug und er wollte eine eigene Firma aufziehen. Das war die Geburtsstunde der Schüttoff AG, die Maschinen und Motorräder herstellte.

Schüttoff startete mit dem sogenannten Modell A. Das Motorrad mit einem 249-Kubikzentimeter-Motor brachte es auf vier PS und verkaufte sich gut. Schnell zeigte sich, dass die Schüttoff-Maschinen ein hohes technisches Niveau hatten. Es folgten weitere Modelle und 1925 stieg die Firma auch in den Motorradrennsport ein und heimste unzählige Siegerkränze ein. Die Erfolge auf der Rennstrecke schlugen sich auch in den Verkaufszahlen des Chemnitzer Unternehmens nieder.

Doch dem steilen Aufstieg folgte ein ebenso steiler Absturz. Schon Ende der 1920er Jahre kam die Schüttoff AG in wirtschaftliche Schwierigkeiten. 1930 folgte die Übernahme in den DKW-Konzern und die Einstellung der Produktion.



Das Fahrzeugmuseum widmet sich dem legendären Chemnitzer Unternehmen mit einer Sonderausstellung bis zum 21. Mai nächsten Jahres. In dem Museum an der Zwickauer Straße werden fast alle Schüttoff-Typen, die je produziert wurden, gezeigt. Beispielsweise das erste Modell A, das einzig bekannte Modell C 350 und weitere seltene Rennmaschinen. Am 5. November 2022 um 18.30 Uhr hält der Motorradexperte Gerold Trautner den Vortrag: "100 Jahre Schüttoff-AG".