Am Landgericht Zwickau beginnt am Freitagvormittag ein Mordprozess. Angeklagt ist ein 46-jähriger Mann aus Plauen. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hat er im Juli des vergangenen Jahres seiner getrennt lebenden Ehefrau mit einer Armbrust in den Kopf geschossen. Außerdem soll er mehrfach mit einem Messer zugestochen haben. Das Opfer war zuvor in die ehemalige gemeinsame Wohnung zurückgekehrt. Für die 37-Jährige kam jede Hilfe zu spät.