Das Amtsgericht Chemnitz hat am Mittwoch gegen zwei Männer und eine Frau Haftbefehle wegen versuchten Mordes und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erlassen. Die Beschuldigten im Alter zwischen 20 und 22 Jahren seien dringend verdächtig, am 6. und 27. Februar dieses Jahres jeweils nachts von einer Brücke einen Gully-Deckel, Feldsteine und zwei Toilettenschüsseln auf die Autobahn 72 zwischen Niederfrohna und Penig geworfen zu haben.