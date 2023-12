Seit 1955 war Jutta Müller als Eiskunstlauftrainerin aktiv. Für ihre internationalen Erfolge wurde sie während ihrer Karriere als Trainerin wie auch nach ihrer aktiven Laufbahn mehrfach geehrt. Sie wurde im Jahr 1980 in der DDR mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Gold und 1988 mit dem Karl-Marx-Orden ausgezeichnet. Im Jahr 2003 nahm der Weltverband, die International Skating Union, Jutta Müller in Colorado Springs in die "Hall of Fame" auf.