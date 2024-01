Die Kriminalpolizei ermittelt im vogtländischen Reichenbach nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau MDR SACHSEN mitteilte, war am Freitagabend gegen 18:40 Uhr ein mit sechs Personen besetztes Fahrzeug im Ortsteil Mylau in die Göltzsch gefahren. In der Nähe des Flusses verstarb kurze Zeit später ein Mann. Neben ihm fand die Polizei ein siebenjähriges Kind. Das Kind wurde im Krankenhaus untersucht und danach einer Sorgeberechtigten übergeben. Die genauen Umstände seien noch unklar, so der Sprecher.

Ein Toter, eine Festnahme, Kinder in der Nähe

Die Einsatzkräfte haben laut Polizei einen der Insassen schwer verletzt in der Nähe der Göltzsch in einem Geschäft aufgefunden. Der 36-jährige Mann hatte demnach frische Wunden, die nach Einschätzung der Beamten "augenscheinlich" keine Folge eines Unfalls waren. Er soll zuvor mit einer Frau, einem Mann und drei Kindern in dem Auto gewesen sein und starb kurze Zeit später. Wieso er das Auto verlassen und in das Geschäft gelaufen ist, ist derzeit noch unklar.

Mutter mit zwei Kleinkindern am Flussufer gefunden