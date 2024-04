Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ehrenamt Colorido-Verein aus Plauen erhält Theodor-Heuss-Medaille

20. April 2024, 08:00 Uhr

Morddrohungen, zerschlagene Scheiben, Schikane - von all dem lässt sich der Colorido-Verein Plauen nicht davon abhalten, für ein menschliches Miteinander einzustehen. Und er warnt regelmäßig vor den verfestigten rechten Strukturen in der Region. Für sein Engagement und sein Durchhaltevermögen erhält der Verein am Sonnabend eine bedeutende Auszeichnung.