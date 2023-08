In Plauen haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Sonnabend neun Autos zerkratzt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei allen Autos, die in der Bärenstraße geparkt waren, sei die rechte Seite zerkratzt worden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 18.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.