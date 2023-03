Mindestens 30 Autos sind am Donnerstagabend von Unbekannten in Leipzig beschädigt worden. Laut Polizei beschädigten sie in verschiedenen Straßen im Stadtteil Gohlis geparkte Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller. Demnach schlugen sie gegen 21:40 Uhr Heckscheiben ein und beschädigten auch Außenspiegel. Die Höhe des entstandenen Sachschadens habe noch nicht beziffert werden können, weil die Ermittlungen laufen und Schadensfälle noch erfasst würden.