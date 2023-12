Das Goethe-Gymnasium im Vogtländischen Auerbach hat einen eigenen Seismograph erhalten. Das Gerät zeichnet Wellen und Schwingungen des Bodens auf, die bei Erdbeben entstehen. Es soll künftig in den Unterricht eingebunden werden, so Norman Kniebel, naturwissenschaftlicher Fachleiter am Goethe-Gymnasium Auerbach.

"Es ist so, dass die TU Freiberg junge Menschen auch begeistern möchte für das Thema Geodynamik, dynamische Prozesse, Geophysik, allgemein für die Naturwissenschaften", erzählt Kniebel. Dazu solle in ganz Sachsens ein Messnetz an Schulen etabliert werden. "Wir sind jetzt die siebente Schule in Sachsen, in der das installiert wurde und da sieht man eben die weltweiten Erdbeben auf dem Bildschirm und auch, was der Seismograph aktuell aufzeichnet", so Kniebel.