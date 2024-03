Die Polizei in Plauen ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Wie die Polizei mitteilte, ist ein 16-Jähriger am Samstagabend mit lebensbedrohlichen Verletzungen in einem Garagenkomplex im Plauener Ortsteil Haselbrunn aufgefunden worden. Der Jugendliche sei zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Er befinde sich mittlerweile außer Lebensgefahr.