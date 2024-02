Bildrechte: dpa

Jugendkriminalität Jugendliche terrorisieren Schüler am Lindenauer Markt in Leipzig

29. Februar 2024, 05:00 Uhr

In die Schule, dann zum Hort, dann nach Hause und das in aller Ruhe. So sollte der Schulweg für Schulkinder sein. Doch in Leipzig am Lindenauer Markt sieht es anders aus. Dort haben unbekannte Jugendliche Schüler der Nachbarschaftsschule terrorisiert. Die Polizei reagiert mit verstärkter Präsenz, das Landesschulamt gibt Sicherheitsempfehlungen heraus.