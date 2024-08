Am Mittwochabend 19 Uhr spielen die Mundharmonika-Uhus aus Klingenthal am dortigen Musikpavillon ein kleines Konzert der Superlative: Dann wollen sie die wahrscheinlich größte Mundharmonika der Welt präsentieren. Bei acht Metern Länge des Instrumentes sind 16 Musikerinnen und Musiker nötig, um die Klangfülle der "Mundharmonika am Stiel" auszuschöpfen. Trotzdem haben die vielen Musiker noch jede Menge zu tun, denn sie spielen auf 52 kleinen Mundharmonikas in C-Dur.

Um den Transport per Tieflader umgehen zu können, hat sich der Schöpfer der XXL-Mundharmonika für eine zerlegbare Variante entschieden. Vier Holzleisten von je zwei Metern Länge und jeweils mit 13 Mundharmonikas bestückt, werden erst am Auftrittsort mit Scharnieren verbunden. Erst dann erreicht die Mundharmonika ihre rekordverdächtigen ausmaße von acht Metern.

"Ich stehe vorn und gebe Zeichen, damit alle gleichmäßig spielen." Man könne das Instrument auch nicht im Stehen spielen, weil es größere und kleinere Spieler gebe. "Das ist dann wie am Reck", lacht er. Zum Pavillon-Konzert am Mittwochabend wolle man das aber versuchen.

Nach dem Auftritt am Klingenthaler Pavillon wollen die Mundharmonika-Uhus am 10. August in Tannenbergsthal, beim Festival "Mundharmonika live" im September und beim Tag der Vogtländer am 22. September in Bad Elster ihr Rieseninstrument präsentieren.