Wetter Klingenthal ist startklar für den Weltcup der Nordischen Kombination

Noch am Anfang der Woche stand der Weltcup in der Nordischen Kombination in Klingenthal auf der Kippe. Nach der Absage am vergangenen Wochenende herrschte frühlingshaftes Wetter und Schneemangel. Doch Petrus hatte in sprichwörtlich letzter Minute ein Einsehen mit Aktiven und Organisatoren und schickte Kälte und Schnee. In gerade einmal drei Tagen wurden die Anlagen präpariert.