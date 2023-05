An der Elstertalbrücke zwischen Jocketa und Jößnitz in Vogtland wird seit Monaten gebaut. Schätzungsweise 36.000 der gut zwölf Millionen historischen Backsteine müssen ausgetauscht werden – und zwar in Handarbeit. Leichtes Klopfen mit dem Hammer, noch ein wenig Mörtel in die Fuge - die Wasserwaage ständig im Blick – der Ziegeltausch an der Elstertalbrücke ist ein riesigen Puzzlespiel, erklärt der Bauleiter der Firma P.N Stein und Restaurierung aus Leipzig , Severin Fietz.



Das Ganze sei deshalb sehr aufwendig, weil jeder Stein extra zugeschnitten werden müsse. Es gebe verschiedene Formate der Steine. Bogen für Bogen müsse jeder Ziegel von Hand getauscht werden. Die Fachleute arbeiten sich von oben nach unten voran.