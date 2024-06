In der benachbarten Jugendherberge gibt es ein ähnliches Bild. Aktuell seien viele Schulklassen zu Gast, kommende Woche beginnen die Ferienlager, sagt Leiterin Kessy Wettengel. Um den Gästen Spaß am und im Wasser zu ermöglichen, wurde extra ein Behelfszugang eingerichtet, denn der eigentliche Bootssteg liegt komplett brach. "Wir haben zwei Boote umgesetzt, ich habe ein paar Stand-up-Paddel dazu gekauft. Und wir sagen unseren Schulklassen, dass sie Badeschuhe mitbringen sollen, weil es ein wenig felsiger ist. Das funktioniert super."

Wenn das Wetter mitspielt, könnte es trotz Wassermangels eine tolle Sommersaison an der Talsperre Pirk im Vogtland werden. Und nächstes Jahr - so verspricht es Staumeister Matthias Schwanke - wird aus der Pfütze wieder ein großer See.