Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Reichenbach im Vogtland wird der Tote am Montag obduziert. Das teilte die Staatsanwaltschaft Zwickau auf Anfrage mit. Außerdem soll das Auto, in dem die Tat mutmaßlich stattfand, kriminaltechnisch untersucht werden. Da das Auto im Wasser gefunden wurde, wurde die Elektronik beschädigt. Erst am Montag konnten Spezialisten das Fahrzeug öffnen.

Der 36 Jahre alte Mann war am Freitag mit einem 25 Jahre alten Mann, einer 22 Jahre alten Frau und drei Kindern im Auto unterwegs. Nach Angaben der Polizei war es im Wagen zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen. Daraufhin fuhr der Wagen im Ortsteil Mylau in die Göltzsch. Alle Insassen konnten sich aus dem Auto an Land retten. Sie wurden bei dem Unfall nach Angaben der Polizei leicht und teilweise schwer verletzt.

Bildrechte: NEWS5

Mann stirbt an Stichverletzungen

Der 36 Jahre alte Mann sei dann auf der Suche nach Hilfe in ein nahegelegenes Geschäft gelaufen, wohin ihm sein sieben Jahre alter Sohn gefolgt war. Dort erlag der Mann der Polizei zufolge seinen Verletzungen. Es habe sich um frische Stichverletzungen gehandelt. Zurzeit wertet die Polizei die Zeugenaussagen aus dem Geschäft aus. Der Junge wurde in einem Krankenhaus untersucht und danach einer Sorgeberechtigten übergeben.