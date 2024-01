Gegen einen 25-Jahre alten Mann ist am Sonntag Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden. Er befindet sich nun in einer Jusitzvollzugsanstalt. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau MDR SACHSEN mittelte, war der Mann am Freitagabend gegen 18:40 Uhr gemeinsam mit einem mittlerweile verstorbenenen Mann, einer Frau sowie insgesamt drei Kindern in einem Auto im vogtländischen Reichenbach unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache landete das Fahrzeug im Ortsteil Mylau in der Göltzsch.

Bildrechte: MDR/News5/Stephan Fricke

36-Jähriger erlag in einem Laden seinen Verletzungen

Alle Insassen konnten sich zunächst aus dem Wagen befreien. Ein 36-Jähriger Mann gelangte auf bislang ungeklärte Weise in ein nahegelegendes Geschäft. Dort erlag er der Polizei zufolge Verletzungen, die nach Einschätzung der Beamten "augenscheinlich" keine Folge eines Unfalls gewesen seien. Wieso er in das Geschäft gelaufen ist, sei derzeit noch unklar.



Neben dem Mann fand die Polizei ein siebenjähriges Kind. Der Junge wurde in einem Krankenhaus untersucht und danach einer Sorgeberechtigten übergeben.

Bildrechte: MDR/News5/Stephan Fricke

Tatverdächter und Frau mit zwei Kindern am Ufer angetroffen