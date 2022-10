Die Vogtlandbahn fährt aktuell auf vier Linien in Sachsen bis ins Zwickauer Zentrum, nach Bad Brambach und Klingenthal, in Ostthüringen bis nach Gera über Greiz sowie in Tschechien bis nach Kraslice und Cheb. Früh und abends wird noch die Strecke Plauen - Hof bedient. Bereits im Herbst 1996 hatte die Vogtlandbahn den Verkehr zunächst auf der Linie Zwickau - Plauen - Bad Brambach von der Deutschen Bahn übernommen.



Seither gab es eine Ausweitung des Netzes - zeitweise bis nach Regensburg. Aber nachfolgend wurden auch einzelne Linien und Linienabschnitte eingestellt - so etwa zwischen Schönberg und Schleiz - oder an andere Betreiber wie die zur Länderbahn gehörende Oberpfalzbahn (Hof - Regensburg, Cheb - Marktredwitz) oder an die Erfurter Bahn (Leipzig - Gera - Hof) abgegeben. Seit 1999 kommt die Vogtlandbahn direkt ins Zwickauer Zentrum - im letzten Abschnitt auf einem Dreischienengleis mit der städtischen Straßenbahn.