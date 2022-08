Auch innen wurde das Fahrzeug komplett aufpoliert, hat neue Sitze und eine moderne Ausstattung bekommen, freut sich der Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Vogtland, Michael Barth: "Symbolik und Design ist natürlich nicht alles. Es kommt in erster Linie darauf an, dass man die Fahrgäste ordentlich befördert. Wenn man die Verkehrs- und Mobilitätswende will, dann muss man den Leuten Angebote machen."

Da sei das Egronet ein tolles Beispiel, sagt Wolfgang Polllety und hofft, dass man in der Region den Schwung des Neun-Euro-Tickets in die Zukunft mitnehmen kann: "Weil das Egronet genau diesen Gedanken schon immer in sich getragen hat, und zwar grenzüberschreitend einen Preis und ein Ticket in einer Region. Das ist genau der Effekt, der beim Neu-Euro-Ticket so gut eingeschlagen hat."