In einer persönlichen Erklärung teilte die 44-Jährige am Freitag mit, 2025 nicht erneut für den Bundestag kandidieren zu wollen. Diese Entscheidung, die ihr nicht leichtgefallen sei, habe sie gemeinsam mit ihrer Familie getroffen.

Magwas nahm in ihrer Erklärung auch Bezug zur aktuellen Lage - vor allem in ihrem Heimatbundesland. "Zur Wahrheit gehört auch, dass das gesellschaftliche Klima in den letzten Jahren erheblich rauer geworden ist, insbesondere in Sachsen (...) Es wird gelogen, diskreditiert, gehetzt; die Demokratie und ihre Institutionen werden von AfD, Freien Sachsen, III. Weg, NPD und wie sie alle heißen, Tag für Tag und systematisch in Frage gestellt mit dem Ziel sie abzuschaffen."