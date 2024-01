In Altenberg liegen 20 bis 25 Zentimeter Schnee. Die Stadt hat sich für das Wochenende auf zahlreiche Wintersportfreunde vorbereitet, sagte die Leiterin der Touristinformation Carolin Krupp MDR SACHSEN. Sie empfiehlt allen Gästen, die in die Loipe oder auf die Winterwanderwege möchten, den Loipenparkplatz in Zinnwald-Georgenfeld. Der sei ausgeschildert, ebenso wie weitere Parkplätze für die Rodel-WM ab Montag. Zudem fahren Züge und Busse des VVO von Dresden nach Altenberg.

Nicht nur die großen Skigebiete wie in Oberwiesenthal sind vorbereitet. Einen präparierten Skihang hat auch Augustusburg . Dort gibt es seit mehr als hundert Jahren Wintersport, wie Jörg Hammer betonte. Der Betreiber des Ski-Komplexes "Rost's Wiesen" am Augustusbruger Freizeitzentrum sprach von traumhaften Bedingungen bei gut einem halben Meter Kunstschnee.

Wer sich nicht selbst auf Ski oder auf dem Schlitten ausprobieren will, kann jungen Wintersportlerinnen und -sportlern zusehen: Am Wochenende trifft sich auf dem Skiareal Am Tännicht in Sohland im Landkreis Bautzen der Ski-Nachwuchs aus der Oberlausitz zu den Kreis-Kinder- und Jugendspielen. Die Kreissportbünde erwarten rund 300 junge Sportlerinnen und Sportler. Laut Veranstalter wetteifern sie im Biathlon, Skilanglauf, Nordische Kombination, Skisprung und Ski-Alpin.