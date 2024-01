In den Landkreisen Bautzen und Meißen fahren am Freitag wieder Regionalbusse. Das geht aus der Fahrplanauskunft des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) und Informationen von Busanbietern im Kreis Bautzen hervor. So informiert das Unternehmen Regionalbus Oberlausitz, dass der Linienverkehr um 4 Uhr planmäßig gestartet sei. Allerdings: "Wir bitten unsere Fahrgäste dennoch um Geduld, falls es auf der ein oder anderen Linie zu Verspätungen kommen sollte."

Wegen des Winterwetters mit Straßenglätte war der Regionalbusverkehr in den Kreisen Bautzen und Meißen am Donnerstagnachmittag komplett eingestellt worden. Das Landratsamt Bautzen hatte alle Eltern und Schüler darum gebeten, sich direkt auf den Internetseiten der Busanbieter über die Lage zu informieren. In Leipzig melden die Verkehrsbetriebe (LVB) seit Freitag 5 Uhr "planmäßigen Linienbetrieb". Die Verkehrsbetriebe in Dresden (DVB) informierten um 6 Uhr via X (ehemals Twitter): "Heute läuft es wie am Band und wir sind störungsfrei unterwegs."