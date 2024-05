Bildrechte: IMAGO / Revierfoto

Fußball | 3. Liga Ausschreitungen überschatten Erzgebirge Aues Remis beim MSV Duisburg

37. Spieltag

12. Mai 2024, 16:30 Uhr

Erzgebirge Aues letzte Auswärtsfahrt in dieser Saison ist von unschönen Szenen begleitet worden. Gegen den MSV Duisburg stürmten Anhänger der Meidericher am Samstag (12. Mai 2024) kurz vor Schluss den Platz und sorgten fast für einen Spielabbruch. Das 2:2-Remis rückte entsprechend in den Hintergrund.