Kult & Tradition Zschopau jetzt offiziell "Motorradstadt"

In Zschopau im Erzgebirgskreis wurden über Jahrzehnte Motorräder gebaut und in zahlreiche Länder exportiert - angefangen in den 1920er Jahren mit DKW, später fortgesetzt mit Motorrädern der Marke MZ, was für Motorradwerke Zschopau steht. Nun wird die Tradition, die 2016 zu Ende ging, zumindest auf dem Ortseingangsschild prominent präsentiert.