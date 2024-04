Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Fahrzeuggeschichte Zeitreise: Mit dem Oldtimer zu den Oldtimern

09. April 2024, 05:00 Uhr

Mit dem Baujahr 1962 ist er selbst schon ein richtiger Oldtimer, der Bus vom Typ Ikarus 55. Vier mal nimmt er in diesem Jahr Fahrgäste auf eine Zeitreise in die vier Motorrad- und Fahrzeugmuseen in Zschopau, Augustusburg und Chemnitz mit. So kann man an einem einzigen Tag eine Zeitreise in mehr als 100 Jahre sächsische Fahrzeuggeschichte unternehmen.