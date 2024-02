In Zschopau sind am Donnerstag die ersten MZ-Ampelmännchen installiert worden. Eine Firma aus Gera montierte die Motive an der Fußgängerampel im Rahmen einer routinemäßigen Wartung, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Die Kosten für die Anfertigung der Schablonen beliefen sich auf etwa 700 Euro.