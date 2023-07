Nach einem Angriff auf einen Lokführer der Erzgebirgsbahn ist ein 15-Jähriger festgenommen worden. Wie die Bundespolizei in Klingenthal am Donnerstagabend mitteilte, konnten Beamte den Jugendlichen in Aue aufgreifen. Er soll am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.